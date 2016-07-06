Рязань, 6 июля, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Оппозиционные партии обеспечивают победу кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах в Государственную думу РФ, которые пройдут 18 сентября. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил кандидат политических наук Александр Семёнов. По его мнению, такая ситуация складывается из-за распределения кандидатов по округам — в Скопинском одномандатном избирательном округе №157 выдвинуты сразу три действующих депутата Госдумы, в Рязанском одномандатном округе №156 представлен только один сильный кандидат.

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Так, в округе №157 баллотируются депутат Госдумы от «Единой России» Елена Митина, депутат Госдумы от ЛДРП Александр Шерин и их коллега-коммунист Владимир Федоткин. Компанию парламентариям составляет также хорошо известный в округе Валентин Байметов, который был председателем Милославского райсовета и протестовал против многих решений исполнительной власти. От «Справедливой России» здесь баллотируется руководитель аппарата регионального отделения Наталия Цветкова.

В Рязанском одномандатном округе №156 ситуация намного спокойнее. Среди сильных кандидатов здесь только представитель «Единой России» — действующий депутат Госдумы Андрей Красов. Соперников у него, по сути, нет. КПРФ выдвигает тут депутата облдумы Галину Гнускину, ЛДПР — координатора регионального отделения Юрия Кравченко, «Справедливая Россия» — гендиректора ОАО «Рязанский опытный ремонтный завод» и участника прошлогодних выборов в областную думу Андрея Ляблина, а «Яблоко» в округе будет представлять заместитель руководителя пресс-службы партии Мария Епифанова.

Такой расклад кандидатов, по словам Александра Семёнова, пока позволяет говорить о победе представителей партии «Единая Россия» в обоих округах.

«Федоткин, Шерин и Байметов просто поделят между собой голоса людей, которые настроены протестно, и тем самым обеспечат победу Митиной. Я не могу понять, почему они все собрались в одном округе, в то время как в округе №156 у Андрея Красова практически нет конкурентов. Это можно объяснить тем, что районы области и города, которые входят в 157 округ, всегда были более склонны к протестному голосованию, но еще раз подчеркну — партии просто размоют результат друг друга», — считает Александр Семёнов.

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Также эксперт прогнозирует победу «Единой России» и в голосовании за партийные списки. По мнению политолога, список партии власти достаточно сильный. ИА REGNUM напоминает, что второе место в территориальной группе занимает депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров. Региональная группа №24 включает также Владимирскую, Воронежскую, Липецкую и Рязанскую области. Первое место в группе занял губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. У «Справедливой России» первое место в территориальной группе по Рязанской и Тульской областям заняла действующий депутат Госдумы от Хабаровского края, Сахалинской области и Еврейской автономной области Алла Кузьмина, у коммунистов — тульский депутат Госдумы Олег Лебедев (Владимирская, Тульская и Рязанская области). ЛДПР включила в список по Тамбовской и Рязанской областям трех кандидатов: Александра Шерина, тамбовчанина Игоря Телегина и рязанца Юрия Кравченко. Список партии «Яблоко» по Тульской и Рязанской областям возглавил председатель тульского «Яблока» Владимир Дорохов, второе место занимает Валентин Байметов.

При таком раскладе ухудшить результаты «Единой России» по сравнению с теми, которые партия показала на выборах в рязанскую облдуму в 2015 году, может только социально-экономическая ситуация. По мнению Александра Семёнова, партия власти может набрать от 45% до 50% при голосовании за партийные списки. По этой же причине могут немного улучшиться результаты других партий. Так, согласно прогнозу политолога, КПРФ может набрать 16−18% голосов, ЛДПР — 12−14% голосов. Вряд ли помогут рост цен и падение реальных зарплат в Рязанской области «Справедливой России».

«У эсеров тоже могут подрасти результаты, но у них, на мой взгляд, очень слабый список для Рязанской области. И самое главное — абсолютно неузнаваемые и неизвестные кандидаты в одномандатных округах. Поэтому я думаю, что они наберут 7−8%, как было в прошлом году, — сказал Александр Семёнов. — Вполне возможно, что по 3% наберут «Яблоко» и «Родина». Остальные партии — в районе 1−2%».

При таком инерционном сценарии выборов эксперт не прогнозирует крупных скандалов, единственное, что может быть, — искусственно созданные скандалы в округе №157. В остальном выборы намечаются спокойные и относительно честные. В первую очередь из-за того, что партии власти просто незачем прибегать к махинациям — сильная позиция и необдуманные решения противников сами сделают свое дело.

ИА REGNUM напоминает, что выборы депутатов Государственной думы Российской Федерации состоятся 18 сентября 2016 года. На выборах в Госдуму в 2011 году в Рязанской области «Единая Россия» набрала только 39,8% голосов, коммунисты заняли второе место с результатом 23,6%, «Справедливая Россия» и ЛДПР разделили третье место — за них проголосовало по 15,1% избирателей. Партии «Яблоко» отдали свои голоса только 3,1% людей, принявших участие в выборах. Сегодня Рязанскую область в Госдуме представляют пять депутатов.