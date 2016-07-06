Москва, 6 июля, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Уровень тревожности жителей России довольно высокий — допускают возникновение различных кризисных ситуаций в стране не менее половины опрошенных, в регионах проживания — не менее 40% населения. Наиболее вероятной угрозой признают экономический спад (90%), террористический акт (85%) и резкий рост цен на товары первой необходимости (84%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Axel Axel Московский Кремль — символ государства

Важность материальных резервов страны очевидна для большинства опрошенных: 72% убеждены, что их наличие позволяет населению чувствовать себя защищенными в случае возникновения различных кризисных ситуаций: стихийных бедствий, техногенных катастроф, военных действий и др.

О том, что у нашего государства есть материальные резервы знает больше половины российских (51% и в 2011 и в 2016 гг.), при этом 12% сегодня хорошо осведомлены о национальных запасах.

Самые необходимые резервы для страны, по мнению жителей России, — это медикаменты и продукты питания, значимость которых отметили 99% и 98% респондентов соответственно. Из них 91% и 85% соответственно подчеркнули, что их наличие очень важно для обеспечения национальной безопасности страны.

На фоне продолжающихся санкций и ограничений, направленных против российской промышленности, абсолютное большинство граждан считает важным создание запасов сырья и оборудования: нефтепродуктов, сырья для промышленности, оборудования и техники. Накопление данных видов резервов сочли необходимым по 92% опрошенных. Значимость денежных и золотовалютных запасов подчеркнули 93%.

Большинство опрошенных убеждены, что государство должно обеспечивать население необходимыми лекарствами, продуктами и товарами в случае возникновения кризисной ситуации (96% в 2016 и 97% в 2011). При этом собственные сбережения или запасы не делают две трети граждан (в 2011 — 70%).

На помощь своей страны в случае беды рассчитывают 48% жителей России. Абсолютно не рассчитывают на поддержку государства 20% опрошенных.

Опрос проведен 18−27 мая 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.