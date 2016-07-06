Пекин, 6 июля, 2016, 10:53 — ИА Регнум. Официальный представитель оборонного ведомства КНР Шэнь Цзикэ сообщил журналистам, что первый китайский военно-транспортный самолет Y-20 официально поступил на вооружение. Таким образом, Китай стал третьей страной после России и США, которая самостоятельно разработала и построила тяжелый военно-транспортный самолет.

wc Китайский самолёт Y-20

«Новейший самолет Y-20 позволит значительно увеличить мобильность соединений и бригад НОАК. Кроме того, Y-20 может быть использован для проведения спасательных операций и ликвидации последствий природных катастроф», — заявил Шэнь Цзикэ.

Пресс-секретарь оборонного ведомства раскрыл журналистам некоторые характеристики новейшего китайского самолета: при максимальной взлетной массе в 220 тонн, самолет способен преодолевать расстояние в 4,4 тыс. км без дозаправки. Максимальная загрузка при этом составляет около 66 тонн — это абсолютный рекорд среди серийных транспортных самолетов.

При отсутствии груза дальность полета самолета увеличивается до 7,8 тыс. км. Максимальная скорость составляет 800 км/ч, максимальная высота полета равна 13 тыс. метров. 47-метровый транспортник способен взлететь с кратчайших взлетно-посадочных полос, длина которых составляет около 700 метров. Силовая установка представлена 4 двигателями D-30KP-2, разработанных в КНР. Экипаж самолета представлен 3 офицерами.

Точное количество самолетов, поступивших на вооружение ВВС НОАК не раскрывается. Военные эксперты полагают, что первая партия была представлена 15−20 машинами, что косвенно подтверждается фотографиями самолетов с разными номерами бортов, пишет «Сина синьвэнь».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, ряд западных СМИ, в том числе британское агентство Jane's, еще в июне сообщало о вводе в эксплуатацию Y-20. Министерство национальной обороны КНР позднее опровергло эту информацию.