Южно-Сахалинск, 6 июля, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Прокуратурой Сахалинской области инициирована проверка в связи с аварийным отключением Охинской ТЭЦ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в регионе.

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Требование о проведении внеплановой проверки АО «Охинская ТЭЦ» направил в управление Ростехнадзора заместитель прокурора области.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц, приведших к прекращению поставки электроэнергии населению муниципального образования», — говорится в сообщении.

По завершении проверки, в случае наличия оснований, будут приняты соответствующие меры реагирования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июля 2016 года произошел сбой в работе трансформатора турбинной установки на ТЭЦ города Охи, что привело к аварийной остановке электростанции.

В связи с этим пять населенных пунктов остались без электроэнергии, в городе Оха прекратилась подача холодной воды. Энерго‑ и водоснабжение в Охинском районе было восстановлено к вечеру того же дня.