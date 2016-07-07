Ставрополь, 7 июля, 2016, 08:40 — ИА Регнум.



nesiditsa.ru Пятигорск

В курортном регионе Кавказские Минеральные воды (Ставропольский край) 7 июля стартует научно-образовательный семинар по вопросам развития внутреннего туризма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минкультуры региона.

Научно-образовательный семинар «Приоритетные направления деятельности регионов в сфере развития внутреннего туризма» проводит в Пятигорске Федеральное агентство по туризму. Его цель — повышение качества оказываемых услуг в индустрии туризма и гостеприимства, а также совершенствование системы подготовки кадров Северо-Кавказского федерального округа.

Эксперты в области туризма и представители различных уровней власти будут поднимать проблемы сервиса и качества обслуживания в туристской индустрии, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, обсудят вопросы профессионального туристского образования, правового регулирования гостиничной деятельности.

В рамках семинара запланировано проведение обучающих секций, участникам которых будет выдан сертификат Ростуризма о повышении квалификации.

Традиционно Ростуризм проводит подобные мероприятия в местах с наиболее высоким туристским потенциалом: Истра (Московская область), Махачкала (Республика Дагестан), Сочи и Геленджик (Краснодарский край), а также Республика Алтай.

Проведение обучающего семинара на территории города Пятигорска, известного своими уникальными природными и культурными ресурсами, позволит ярко продемонстрировать туристский потенциал Кавказских Минеральных Вод и возможности для развития индустрии туризма.

Отметим, что в 2015 году Ставропольский край посетили порядка 1,3 млн туристов, из которых около 1 млн посетили Кавминводы. Ежегодно число туристов на Кавминводы увеличивается примерно на 7%. Причем, 80% туристов интересует санаторно-курортная оздоровительная база Кавминвод.

В первом полугодии курорты Кавказских Минеральных Вод посетили около 200 тыс. человек, что на 4,4% больше, чем в первом квартале 2015 года.

В Минкавказа Росси полагают, что принятие закона, нацеленного на сохранение уникальной природной и курортной базы региона позволит в ближайшие годы увеличить турпоток до 2 млн человек.