Москва, 6 июля, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Увеличение числа эвакуированных машин в Москве ожидается после выборов в Госдуму РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM координатор «Общества синих ведерок» Петр Шкуматов, комментируя заявления столичных властей о сокращении числа эвакуированных автомобилей в городе. Эксперт отметил, что представленные данные мэрией подготовлены специально, а проблемы у водителей после эвакуации остаются нерешенными.

dt.mos.ru Эвакуация автомобиля

«Здесь никаких иллюзий никто не испытывает. Это просто их недоработка. Дело в том, что система эвакуации абсолютно управляемая. Все количество эвакуации планируется из одного центра. И если оно уменьшилось, то просто перед эвакуаторщиками поставили сниженные планы. Понятно почему, — выборы скоро. Но я абсолютно уверен, что эвакуационная машина заработает после выборов в ускоренном режиме. Все осталось по-прежнему на том же печальном уровне, все как обычно», — сообщил Шкуматов.

Эксперт добавил, бывают случаи, когда сотрудники эвакуационной службы не всегда забирают автомобили из-за нарушений парковки: эвакуация происходит во дворах жилых домов, в других местах, где остановка разрешена. Кроме того, он подчеркнул, что водители жалуются на повреждение машин после эвакуации, а также на проблемы, возникшие при процедуре возврата своего транспортного средства. «Это античеловеческий механизм, который направлен на продуцирование ненависти в нашем обществе», — резюмировал он.

В свою очередь основатель движения «ГдеПаркинг» Валентин Шабанов, напротив, отметил в комментарии корреспонденту ИА REGNUM, что в Москве растет дисциплина водителей при соблюдении правил парковки. По его словам, снижение числа эвакуированных автомобилей может продолжаться и дальше.

«Автомобилисты за прошедшие годы смирились с тем, что происходит. И те, кто раньше не попадал под эвакуацию, попав туда хотя бы раз, вряд ли хотят тратить свои деньги и время на то, чтобы забрать свой автомобиль. На мой субъективный взгляд, это плохо. Водителей приучили силовыми методами, что оставлять машины в неположенном месте — чревато», — считает он.

Напомним, как заявил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов, за первое полугодие 2016 года на 11% снизилось количество автомобилей, которые эвакуируют с улиц Москвы. Такие данные представлены по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект об упрощении механизма возврата автовладельцам эвакуированных транспортных средств.