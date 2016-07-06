Красноярск, 6 июля, 2016, 10:42 — ИА Регнум. Мэрия Красноярска оставила в силе запрет на использование коней в качестве городского транспорта несмотря на предупреждения федеральной антимонопольной службы. Таким образом, оказание услуг с использованием верхового транспорта в ряде территорий Красноярска по-прежнему остается под запретом.

Валентин Серов. Купание лошади. 1905

В мае управление ФАС по Красноярскому краю предупредило городскую администрацию о том, что введенный весной запрет на использование гужевого транспорта может быть признан незаконным.

В ответ на информационный запрос ИА REGNUM мэрия предоставила документацию по данному вопросу. Согласно предоставленной информации, в администрации рассмотрели предупреждение антимонопольной службы и постановили, что требования, изложенные в нем, «подлежат частичному удовлетворению».

«Администрацией Красноярска подготовлен проект постановления «О внесении изменений в постановление администрации города от 19.05.2016 № 285». Данным проектом предлагается исключить из перечня документов, установленных пунктом 4 приложения к постановлению администрации города от 19.05.2016 № 285 подпункты 5 и 6, а именно: заверенную копию документа, подтверждающего необходимую квалификацию или специальную подготовку по обращению с животными, а также ветеринарный паспорт с указанием идентификационного номера (микрочипа)», — говорится в документе.

Однако в своем предупреждении ФАС рекомендовало полностью отменить майское постановление, а в случае неповиновения грозило возбудить антимонопольное дело.

Как сообщается в информации мэрии, несмотря на то, что «часть требований, изложенных в предупреждении УФАС, будет удовлетворена», в остальном «позиция муниципалитета неизменна».

«В администрации города убеждены, что в Красноярске должны быть определены места, где запрещено оказание услуг с использованием верхового и (или) гужевого транспорта. Согласно закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», а также уставу города Красноярска, к вопросам местного значения городского округа относится создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры», — говорится в сообщении.

В мэрии считают, что утверждение перечня запрещенных мест для катания на лошадях не создает ни дискриминационных условий, ни преимущественного положения для отдельных хозяйствующих субъектов. Проект поправок к постановлению размещен на пятнадцать календарных дней на официальном сайте администрации города для экспертной оценки, а после завершения необходимых процедур постановление будет издано.

Однако перечень «мест, где запрещено оказывать услуги с использованием верхового и гужевого транспорта» остается в силе. В него входят 25 пунктов в семи районах Красноярска. В том числе территория, прилегающая к городскому Дворцу культуры на проспекте Свободный, сквер дворца культуры «Свердловский» на улице Академика Вавилова, Караульная гора в районе часовни.