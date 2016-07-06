Брюссель, 6 июля, 2016, 10:40 — ИА Регнум. Страны Запада, которые ввели экономические санкции против Российской Федерации, получили убытки примерно в $60 млрд за период с декабря 2013 года по июнь 2015 года. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на французский исследовательский центр по мировой экономике (Centre d`Etudes Prospectives et d'Informations Internationales, CEPII).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Варево

Как отмечают авторы исследования, первое место по объему потерь занимает Германия — $830 млн в месяц, на втором месте расположилась Украина ($450 млн), дальше идут Польша, Нидерланды, Франция и Япония (около $200 млн).

При этом отмечается, что основная часть потерь (82%) связана с товарами, на которые российские ответные ограничительные меры не распространяются.

Исследователи добавляют, что 77% потерь пришлось на страны Европейского союза (ЕС).

«До кризиса на РФ приходилось 2,3% экспорта поддержавших санкции стран, а российский экспорт в них составлял 63,8% всех внешних поставок, — говорится в сообщении. — За время действия санкций в среднем вероятность поставок снизилась на 8−14%, стоимость — на 3,5−7,5%».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Западом и Москвой ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Сперва Вашингтон и Брюссель ввели санкции против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем санкции были введены в отношении целых секторов экономики РФ.

В ответ Москва ввела эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели «ограничительные меры» против РФ.