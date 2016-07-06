Москва, 6 июля, 2016, 10:38 — ИА Регнум. Биржевой курс российского рубля продолжает 6 июля снижение к основным валютам на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

По состоянию на 10:33 мск, доллар подорожал к рублю на 29 копеек и составил 64,6075 рубля. Евро вырос на 27,50 копейки — до 71,5050 рубля.

Торги по доллару США проходили в диапазоне 64,5475 — 64,7375 рубля. Евро торговался от 71,3975 до 71,6375 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара США и евро на 6 июля. Курс доллара США составляет до 64,2676 рубля, евро — 71,6327 рубля.