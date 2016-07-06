Таллин, 6 июля, 2016, 10:37 — ИА Регнум. Когда разговор среди эстонцев заходит о миграции и свободном передвижении рабочей силы, нельзя не отметить, что Эстония слишком сильно сосредоточена на вопросе беженцев или на местных русских. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает эстонское издание «Деловые ведомости» со ссылкой на живущую в Великобритании эстонскую финансистку Катрин Тинн.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Рассуждая о проблемах современной Эстонии, она отметила, что «сейчас, когда даже образованные британцы могут искать возможности самореализации в других странах, возникает вопрос — не поставила ли Эстония себя в невыгодное положение по сравнению с Европой?»

Тинн критикует позицию Эстонии в вопросе двойного гражданства и приема представителей других стран на работу. «Все европейские страны допускают двойное гражданство, по крайней мере, для других европейских стран. Некоторые европейские страны предлагают приезжающим (своим гражданам или всем) квалифицированным работникам временные налоговые льготы, — напоминает она и добавляет: — Даже Англия, в данный момент настроенная явно против иммигрантов, хочет по-прежнему удерживать и привлекать тех, кто создает добавленную стоимость и будет платить налоги».

По ее мнению, эстонская политика гражданства и миграции затрагивает не только права граждан Эстонии за границей, национальные вопросы и помощь беженцам: «Если Эстония хочет соревноваться за переезжающие в другую страну предприятия и людей, нужно срочно приступать к обсуждению этой темы». Живущая в Лондоне эстонка призывает свою страну теснее налаживать связи с Великобританией: «Сотрудничество сплоченной Европы с Великобританией выгодно всем, чтобы свести ущерб к минимуму».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 4 июля оппозиционная националистическая Консервативная Народная партия Эстонии EKRE потребовала от депутатов с двойным гражданством покинуть парламент страны. EKRE назвали инициативу легализации в стране двойного гражданства «губительным шагом», благодаря которой «Кремль через российское гражданство сумеет получить доступ к представителям высшей государственной власти в Эстонии».

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