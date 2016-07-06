Якутск, 6 июля, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Как будет использовать гектар земли первый получивший его якутянин, где пройдут зимние «Дети Азии» и кто возит составы по железной дороге Томмот-Нижний Бестях — в обзоре ИА REGNUM.

wallspaper.ru Железнодорожные пути

«Дети Азии» будут и зимой?

Якутия готова выступить с инициативой об организации аналогичных Игр «Дети Азии» и по зимним видам спорта, заявил глава республики Егор Борисов.

«Мы бы хотели расширить число видов спорта «Детей Азии», — цитирует его YAKUTIA.INFO. — С этой целью планируем инициировать подобные Игры по зимним видам. Например, мы можем предложить провести их на Сахалине, где более благоприятные природно-климатические условия в зимний период. У нас же их надо проводить либо в октябре, либо в апреле. Вот такая у нас есть мечта», — сказал Егор Борисов 5 июля в телеинтервью НВК «Саха».

Глава республики напомнил, что в Южной Якутии, в Алдане создана уникальная лыжная база, не имеющая аналогов в мире. Комплекс включает гостиницу и спортивные площадки, где можно проводить состязания любого уровня. Кроме того, комплекс предназначен для спортивного туризма.

Между тем общая смета расходов на «Дети Азии» составит порядка 5 млрд рублей из республиканского и федерального бюджетов, а также внебюджетных источников (пожертвований от крупных компаний). Непосредственно из бюджета предусмотрено 1 млрд 347 млн 102 тыс. рублей.

Первый «дальневосточной гектар» в Якутии нашел хозяина

Житель Нерюнгринского района на выданном ему бесплатно большом участке земли займётся сельским хозяйством. Как сообщает YakutiaMedia, первый договор о выделении «дальневосточного гектара» подписали в Якутии сч жителем посёлка Чульман Нерюнгринского района республики Сергеем Борышко.

«Я был на участке очень понравился, есть небольшие насаждения, но самое главное находится недалеко от поселка Чульман, — рассказал он. — Рядом есть газ, свет, в будущем все проведём. Как подписали договор, сразу же поставил домик, посадил картошку, построил теплицу, теперь жду урожай. Если человек очень хочет заняться своим делом, у него все обязательно получится. Сам я пенсионер, и всю жизнь проработал в МВД. Теперь могу на заслуженном отдыхе и поработать для себя», — рассказал Сергей Борышко.

На сегодняшний день в рамках Федерального закона «О дальневосточном гектаре» в Якутии поступило 37 заявок на территорию общей площадью 34,8 гектар. Из них шесть заявок на рассмотрении, 17 отклонены по разным причинам, 8 участков были запрошены в защитных лесах, 1 попадает на право постоянного (бессрочного) пользования родовой общины. А ещё 2 заявки направлены на кадастровый учет, по двум —подготовлены проекты договоров безвозмездного пользования.

Напомним, в Якутии пилотным проектом по выдаче «дальневосточного гектара» был выбран Нерюнгринский район.

«А чьи составы бегают?»

Официально участок железной дороги Томмот-Нижний Бестях, на строительство которой были потрачены десятки миллиардов рублей, не работает. Но, как пишет «Блокнот Якутска», составы по ней ходит, и кто-то получает за эти перевозки деньги. Не получая от дороги доходов, госкомпания «Железные дороги Якутии» выживает на дотациях. На вопрос «А чьи составы бегают?» директор ЖДЯ Василий Шимохин отвечает встречным вопросом: «Какие составы?!»

Но журналисты пишут, что ООО «Ассоциация строителей АЯМ» продолжает возить горючее топливо на якобы арендованных ЖДЯ локомотивах, компания является монополистом в сфере перевозок ж/д Томмот-Нижний Бестях.

«Но как же получилось, что частная компания имеет эксклюзивное право пользоваться железной дорогой, в строительство которой республика вбухала миллиарды, не считая дотаций? При ближайшем рассмотрении ООО оказалось аффилированной фирмой, слившейся с государственным предприятием ЖДЯ. Частная и государственная фирмы имеют одно на двоих представительство в Москве и в Якутске и, соответственно, один на двоих карман», — пишет «Блокнот Якутска».

По данным СМИ, ассоциацию строителей возглавлял до 2002 года Василий Шимохин, он же был совладельцем компании. Затем организация постепенно разрослась до холдинга, который контролирует крупную часть коммерции в Алдане и Томмоте, занимается ЖКХ — практически является управляющей компанией, обеспечивает большинством контрактов ЖДЯ (строительство, поставка ГСМ и пр.), владеет транспортными компаниями Сахаавтотранс и АПАП, ресторанами, детским развлекательным центром и другими активами.

Информагентство утверждает, что Василий Шимохин, формально покинувший ассоциацию, по факту оставался теневым директором и оперативным управленцем многочисленных структур холдинга, выращивая его за счет возглавляемого им государственного предприятия ОАО АК ЖДЯ.

«Основным центром доходов спрута-компании были и остаются коммерческие перевозки на участке Томмот-Нижний Бестях, и кто поспорит, что бизнес с использованием бюджетных средств нерентабелен? Из госпредприятия ЖДЯ, которым владеет федеральное правительство и МИЗО, беззастенчиво уводят миллиарды, пронося их мимо голодно клацающего зубами госбюджета», — предполагает издание.