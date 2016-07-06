Москва, 6 июля, 2016, 10:34 — ИА Регнум. Доллар и евро выросли по отношению к рублю. Рост курсов стал возможен благодаря новой волне снижения нефтяных фьючерсов. Рынок нефти рухнул на опасениях восстановления поставок, а также из-за возможного ослабления роста мировой экономики после выхода Великобритании из Евросоюза, считает аналитик ТелеТрейд Анастасия Игнатенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«Сегодня, 6 июля, наблюдается едва заметное восстановление цен на «черное золото». Если данные о запасах нефти от API и Минэнерго США, выходящие на текущей неделе, покажут увеличение резервов, то не исключен пробой ближайших уровней поддержки и уход котировок на новые локальные минимумы. В связи с этим ожидается возврат курса доллара в район 65−66 рублей, а курса европейской валюты в район 73−73,5 рублей соответственно», — сделала прогноз эксперт.

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В свою очередь эксперт-аналитик MFX Broker Александр Гриченков напомнил, что 6 июля ожидается публикация протоколов последнего заседания ФРС США и индекса деловой активности в секторе услуг США от ISM.

По его мнению, «поскольку в прошлый раз ФРС заседала еще до британского референдума, протоколы могут отразить довольно агрессивный настрой руководства американского Центробанка, так что сохраняется риск дальнейшего роста доллара против других валют. Впрочем, если нефть не уйдет ниже $47.30, ослабление рубля, скорее всего, будет умеренным, и доллар не поднимется выше 65 рублей».

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Как сообщало ИА REGNUM, официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком РФ на 6 июля, вырос на 77,74 копейки — до 71,6327 рубля, курс доллара увеличился на 58,32 копейки — до 64,2676 рубля. Цена на нефть марки Brent опустилась на 0,33%, до 47,80 доллара за баррель.