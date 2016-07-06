Киев, 6 июля, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины от партии «Батькивщина» Надежда Савченко в интервью «Новой газете» заявила, что главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Александр Захарченко и Игорь Плотницкий готовы к диалогу с Киевом, но им не дает Россия.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

Савченко пояснила, что вести такие переговоры ей не дает Киев, а главам республик — Москва. «Но я думаю, что мы все равно встретимся», — заявила осужденная в России гражданка Украины.

Она также намекнула, что переговоры уже идут «на нейтральной территории» с Захарченко и Плотницким, но говорить подробнее отказалась: «Сначала надо сделать, а результаты, если они будут, скажут за себя».

Напомним, Надежда Савченко была наводчицей для артиллерии во время активных боевых действий в Донбассе в 2014 году. Именно по её наводке украинская артиллерия убила двух российских журналистов ВГТРК — Антона Волошина и Игоря Корнелюка летом 2014 года под Луганском. Савченко незаконно пересекла границу Российской Федерации с диверсионными целями, но была задержана.

Донецкий городской суд Ростовской области признал Савченко виновной в пособничестве в убийстве Корнелюка и Волошина и приговорил к 22 годам лишения свободы. Однако президент Российской Федерации Владимир Путин помиловал Савченко, и 25 мая она вернулась на Украину, где ее встретили как героиню.