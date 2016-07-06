Москва, 6 июля, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Новая переозвученная версия американского телесериала «Друзья», которая дебютировала на телеканале Paramount Comedy весной 2016 года, будет бесплатно показана в ночь с 15 на 16 июля в двух летних кинотеатрах Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала Paramount Comedy.

Цитата из к/ф «Друзья». реж Гари Хэлворсон. 1994. США Друзья

Уточняется, что показан по-новому дублированный сериал будет в «Пионере» (парк «Сокольники») и в Парке Горького. «Вход свободный, по предварительной регистрации», — говорится в сообщении.

Телесериал «Друзья» начал сниматься в США 1990-е годы. По американскому телевидению его показывали с 1994 года. К 2004 году было снято десять сезонов «Друзей». В фильме приняли участие актёры Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан.

Герои фильма — шесть человек: три молодых мужчины и три девушки. Действия происходят в Манхэттене (Нью-Йорк, США).