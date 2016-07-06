Великий Новгород, 6 июля, 2016, 10:29 — ИА Регнум. В Новгородской области за всё время действия программы материнского (семейного) капитала, с 2007 года, зарегистрировано 35 277 рождений вторых и последующих детей. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 6 июля, в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда РФ.

К. В. Лемох. Новый член семьи. 1880-е

Семьям выдано 28 835 сертификатов на материнский капитал. «Чаще всего новгородцы направляли средства капитала на улучшение жилищных условий, на втором месте по популярности — образование детей. Кроме того, средства можно направить на накопительную пенсию матери, а с этого года и на реабилитацию детей-инвалидов», — сообщили в пресс-службе. В прошлом году владельцы сертификатов получали единовременные выплаты в размере 20 тыс. рублей, в настоящее время сумма таких выплат повышена до 25 тыс. рублей.

В целом, как отметили в пресс-службе регионального отделения ПФР, на реализацию программы материнского капитала в Новгородской области направлено более 6,6 млрд рублей.

В День семьи, любви и верности, который будет отмечаться 8 июля, в Новгородском кремле все желающие смогут получить консультации по вопросам материнского капитала — во время торжественного мероприятия в колонном зале областной филармонии будет работать консультационный пункт отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Новгородской области.

Напомним, размер материнского капитала на сегодня составляет 453 026 рублей.