Ростов-на-Дону, 6 июля, 2016, 10:19 — ИА Регнум. В Ростовской области на автодороге М-4 «Дон» лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2107 и автобус «Икарус» с пассажирами. В результате ДТП пострадали двое — оба водителя транспортных средств. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального департамента по предупреждению и ликвидации ЧС 6 июля.

фото пресс-службы департамента по предупреждению и ликвидации ЧС по Ростовской области ДТП с автобусом

В ведомстве уточнили, что дорожная авария случилась накануне около 14:00 в Тарасовском районе. За рулем легкового автомобиля находился 24-летний парень, за рулем «Икаруса» — 53-летний водитель. Пассажиры автобуса от госпитализации отказались. Сколько человек находилось в салоне в момент аварии, не уточняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в период с января по май этого года в донском регионе произошло девять дорожных аварий с участием автомобильного транспорта общего пользования, осуществляющего автобусные перевозки. В результате ДТП за указанный период погиб один человек, еще десять были травмированы.