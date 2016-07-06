Волгоград, 6 июля, 2016, 10:17 — ИА Регнум. В Волгоградской области бездействие чиновницы по отношению к двум малолетним детям могло привести к трагедии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 6 июля, в социально опасном положении оказались годовалый мальчик и девочка трех лет, мать которых была госпитализирована в экстренном порядке в больницу в феврале текущего года.

Карл Лемох. Дети. (ранее 1910)

Руководство медучреждения, куда на длительный срок попала мать двоих детей, проинформировало о сложившемся в семье положении начальника территориального отдела опеки и попечительства администрации города Волжского Татьяну Сайфулину. Аналогичные сведения поступили в орган опеки и из комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также из правоохранительных органов.

Однако Сайфулина все поступившие сигналы проигнорировала и мер по защите прав детей не приняла. Обследование условий жизни несовершеннолетних своевременно проведено не было, ребенок, оставшийся без попечения одинокой матери, на учет поставлен не был. Кроме того, о ситуации не был проинформирован и региональный оператор банка данных комитета образования и науки Волгоградской области.

«Воспользовавшись бездействием сотрудников органа опеки, сожитель госпитализированной матери вывез обоих детей с основного места жительства. Лишь спустя несколько дней он обратился в отделение полиции, где написал заявление о помещении детей в учреждение здравоохранения в связи с невозможностью их дальнейшего воспитания и содержания», — уточнили в надзорном ведомстве.

За то, что чиновница скрыла от органов власти сведения о несовершеннолетнем, подлежащем передаче под опеку, Сайфулина по инициативе прокуратуры г. Волжского привлечена к административной ответственности и оштрафована. Кроме того, начальнику территориального отдела опеки и попечительства Волжского может грозить и дисциплинарная ответственность.

В настоящее время дети находятся в государственном учреждении здравоохранения дом ребенка.