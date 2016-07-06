Севастополь, 6 июля, 2016, 10:15 — ИА Регнум. Уполномоченного по правам ребенка города Севастополя избрали депутаты законодательного собрания Севастополя 5 июля. Омбудсменом стала член Общественной палаты города Севастополя Марина Песчанская. За нее проголосовали 14 депутатов из 24 присутствующих, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Песчанской, приоритетными направлениями ее деятельности станет защита интересов детей дошкольного возраста в условиях недостаточного количества мест в детских садах, а также помощь детям, попавшим в трудные жизненные обстоятельства.

Омбудсмен намерена уделить внимание мониторингу школьной системы образования, специальных учебно-воспитательских учреждений, детских домов и интернатов.

С ноября 2014 года должность уполномоченного по правам ребенка в Севастополе занимала Людмила Грицко, назначенная распоряжением губернатора города. Уполномоченный по правам человека в Севастополе избран в ноябре 2015 года. Им стал зампредседателя Севастопольского городского центра защиты семьи и детства «Русичи» Павел Буцай. Должность омбудсмена по защите прав предпринимателей в Севастополе пока вакантна. В настоящее время согласительная комиссия прорабатывает спорные моменты, связанные с критериями отбора кандидатов и порядком его представления — губернатором или законодательным собранием.