Барнаул, 6 июля, 2016, 10:13 — ИА Регнум. В Барнауле сегодня приступили к запуску систем горячего водоснабжения после гидравлических испытаний и последующих ремонтов на трубопроводах по контуру ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании («СГК»). Несмотря на то, что срок завершения испытаний и последующих ремонтов обозначен до конца дня 7 июля, в некоторых районах города горячая вода уже есть, — сообщает пресс-служба компании.

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В настоящее время энергетики ведут работы по заполнению магистральных и внутриквартальных теплосетей, постановке на циркуляцию и подключению потребителей, а также устраняют оставшиеся повреждения.

«В приоритетном порядке ремонтируют те дефектные участки, которые могут повлиять на запуск горячего водоснабжения. Все работы выполняются согласно графику, несмотря на большое количество и сложность обнаруженных в результате испытаний повреждений. Весь ремонтный персонал теплотранспортных предприятий выведен — работы идут сверхурочно, включая выходные дни и ночное время», — заявили в СГК.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 4 июля горячее водоснабжение было возобновлено потребителям по ул. Профинтерна (от пр. Строителей до пр. Ленина). Накануне, 5 июля, подача ресурса была начата в Перинатальном центре Алтайского края на ул. Попова, также по улице Юрина (от Попова до Солнечной поляны и от Малахова до Попова), и в микрорайоне, ограниченном улицами Молодежная, Чернышевского, Некрасова и проспектом Комсомольский.

Всего в результате гидравлических испытаний теплосетей на плотность и прочность по контуру Барнаульской ТЭЦ-2 выявлено 170 повреждений, две трети из них уже устранены, — отметили энергетики.