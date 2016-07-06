Таллин, 6 июля, 2016, 10:08 — ИА Регнум. Со 2 июля эстонским рыбакам на Чудском, Теплом и Псковском озерах (восточная Эстония) запрещен вылов рыб сиг и ряпушка, так как годовой объем вылова данных рыб уже исчерпан. Об этом ИА REGNUM сегодня, 6 июля, сообщили Министерстве сельского хозяйства со ссылкой на решение министра, члена правящей праволиберальной Реформистской партии Урмаса Круузе.

Константин Коровин. Рыболов

Профессиональные рыбки в 2016 году выловили 13,5 тонн сига и 13,5 тонны ряпушки, ежегодная квота на оба сорта рыбы составляет по 15 тонн.

В то же время с 1 июля вступило в силу разрешение на покупку билетов на вылов раков, билеты можно приобрести через интернет или в региональных представительствах Департамента охраны окружающей среды Эстонии. Стоимость одного билета-разрешения составляет три евро. В течение пяти дней после его получения охотник на раков должен отчитаться о результатах. Сам вылов раков разрешен в Эстонии в течение августа месяца — в 2015 году ограничения действовали в 6 из 15 уездов страны. Есть отдельные регионы в Эстонии, где ловля раков по-прежнему запрещена. Также выловленные раки не должны быть длиной менее 11 см.