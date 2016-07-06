Санкт-Петербург, 6 июля, 2016, 10:05 — ИА Регнум. С дома на Нарвском проспекте в Санкт-Петербурге ветром сорвало часть крыши, которая помяла припаркованный автомобиль и оборвала провода. Об этом сегодня, 6 июля, сообщают пользователи в соцсетях, передает корреспондент ИА REGNUM.

Камиль КОРО Порыв ветра. 1870г

«На Нарвском проспекте у дома 15−17 сорвало крышу, оборваны провода», — сообщили очевидцы. Кусок кровли перегородил часть дороги. Также, по словам очевидцев, он упал на припаркованный снизу красный автомобиль, помяв ему крышу. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, непогода продолжается в Санкт-Петербурге уже не первый день. Так, за минувшие два дня в городе ветер повалил более 50 деревьев. Из-за штормового предупреждения в связи с опасностью для посетителей были закрыты Ботанический сад и Таврический сад, парк аттракционов «Диво остров».

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу продолжает функционировать в режиме «повышенной готовности». Только в течение дня 5 июля сотрудники ведомства совершили 44 выезда на ликвидацию последствий падения деревьев. Также спасатели демонтировали слабо закрепленные конструкции, представляющие опасность сорванные листы кровельного железа, антенны, дорожные знаки и рекламные растяжки.

По прогнозам синоптиков, такая погода задержится в нашем городе еще, как минимум, на день. Порывы ветра будут достигать 15−18 м/сек.