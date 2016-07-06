Калининград, 6 июля, 2016, 10:04 — ИА Регнум. Более 40 тысяч суточных цыплят из Польши едва не погибли из-за нарушения ветеринарных требований при ввозе в Калининградскую область. Как сообщили сегодня, 6 июля, корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Россельхознадзора, накануне в Калининград была доставлена крупная партия живого товара — 40 400 суточных цыплят.

poznan.pl Цыплята из Польши

Цыплята поставили от польского «ZWD BroMargo II», расположенного в городе Маргонин (Великопольское воеводство) в адрес одной из птицеводческих предприятий Калининградской области.

Однако в ходе проведения ветеринарного досмотра было выявлено несоответствие номера предприятия-изготовителя, указанного в ветеринарном сертификат, номеру, указанному на маркировочных этикетках на продукции.

Выпуск груза был разрешен только после представления разъяснений от ветеринарной службы Польша и в настоящее время направлен под контроль Государственной ветеринарной инспекции Калининградской области.