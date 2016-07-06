Магадан, 6 июля, 2016, 10:11 — ИА Регнум. В этом году количество участников «Старательского фарта», соревнований по промывке россыпного золота, достигнет 80 человек. Состязание состоится 16 июля в бухте Гертнера, в рамках «Золотого фестиваля-2016», сообщает 6 июля пресс-центр правительства Магаданской области.

Цитата из к/ф «Территория». реж Александр Мельник. 2014. Россия На реке. В поисках золота

Прием заявок на участие в турнире проходил с начала мая этого года, о намерении побороться за главный приз фестиваля сообщили не только старатели Колымы, но и гости из других регионов Дальнего Востока.

Участникам соревнований предоставят инструменты для промывки двух кубометров золотоносного песка, выделенного артелью «Полевая». Промыв песок в течение 15 минут, старатели должны будут просушить частички драгоценного металла, после чего специалисты отдуют его для взвешивания.

Победителем турнира станет участник, намывший больше всего золота. Главный приз турнира составит 2 млн рублей, участники, занявшие второе и третье места, будут награждены 500 и 300 тыс. рублей соответственно.