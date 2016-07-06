Москва, 6 июля, 2016, 09:59 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Минэнерго намерено на законодательном уровне установить механизм предоплаты за газ. Такое предложение содержится в презентации концепции внутреннего рынка газа за июнь 2016 года, сообщают «Известия». Нововведение призвано повысить платежную дисциплину потребителей через заключение с ними долгосрочных контрактов, которые будут включать требования по обязательному отбору газа и возможность прекращения поставок системным неплательщикам.

В Минэнерго подтвердили, что ведомство ведет работу по повышению прозрачности внутреннего рынка газа и укреплению платежной дисциплины потребителей. При этом вопрос перевода на предоплату промышленных потребителей пока что не рассматривается.

В настоящее время разработанный Минэнерго проект постановления правительства Российской Федерации «Об утверждении правил ограничения подачи (поставки) и отбора газа» уже находится на согласовании с заинтересованными органами исполнительной власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году общая просроченная задолженность всех потребителей газа перед «Газпромом» выросла на 20% — до 152,1 млрд рублей, а за первый квартал 2016 года еще на 24,4%, достигнув 189,3 млрд рублей. Проблемы с обеспечением платежей в основном связаны с предприятиям, занимающимися теплоснабжением, — отдельными электроэнергетическими компаниями, теплоснабжающими организациями и организациями бюджетной сферы, в частности структурами Министерства обороны России. 80% задолженности населения по стране формируется потребителями Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). По итогам первого квартала 2016 года уровень расчетов населения СКФО составил только 43,4%.