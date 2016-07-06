Киев, 6 июля, 2016, 09:58 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Надежда Савченко, воевавшая в 2014 году в составе карательного батальона «Айдар», заявила, что для эффективной работы депутатов украинского парламента имеет смысл поставить у каждой двери по автоматчику: тогда депутаты начнут эффективно работать, передаёт телеканал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Надежда Савченко

Савченко возмутилась тем, что депутаты очень медленно принимают решения: на то, что можно сделать за пять минут, уходит полдня. Журналист спросил, что нужно сделать, чтобы парламентарии стали работать активнее.

Савченко ответила: «Поставить по автоматчику у каждой двери: не выпускать депутатов из зала».

Напомним, что Савченко приступила к работе в украинском парламенте 31 мая. 25 мая она была помилована президентом России Владимиром Путиным.

Ранее по решению российского суда эта гражданка Украины была приговорена к 22 годам лишения свободы за пособничество в убийстве российских журналистов в 2014 году и незаконное пересечение российской границы.

Вернувшись на Украину после помилования, Савченко активно приступила к политической работе: она начала работать как депутат парламента и сделала ряд громких заявлений, выразив своё резко негативное отношение к России.