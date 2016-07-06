Чебоксары, 6 июля, 2016, 09:58 — ИА Регнум. В январе-мае 2016 года в Чувашии на одного жителя республики приходилось в среднем 15 939,1 рублей. Это на 7,8% ниже по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сообщили ИА REGNUM предварительные данные в Чувашстате.

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В том числе, в мае 2016 года среднедушевой доход составил 14 643,6 рублей, что на 15,5% ниже уровня мая 2015 года. Напомним, в январе-мае 2015 года среднедушевые доходы населения Чувашии по сравнению с январем-маем 2014 года выросли на 16,4% и достигли 17 169,7 рублей.

По оценочным расчетам, номинальные денежные доходы населения в январе-мае текущего года составили 98 553,4 млн рублей и по сравнению с соответствующим периодом 2015 года упали на 7,9%. В том числе, в мае 2016 года по сравнению с маем 2015 года номинальные доходы снизились на 15,6% — до 18 108,7 млн рублей.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе-мае 2016 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом снизились на 15,8%, в мае 2016 года по сравнению с маем 2015 года уменьшились на 23,1%.

Основную часть расходов по-прежнему составляют потребительские траты — 78,1% всех денежных доходов населения. На оплату обязательных платежей и взносов приходилось 12,3% доходов, на сберегаемую часть — 14,4%, на приобретение иностранной валюты — 1,5%.

Превышение денежных расходов над доходами населения составило 6,3%.