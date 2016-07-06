Ростов-на-Дону, 6 июля, 2016, 09:54 — ИА Регнум. В Ростовской области интерьером бизнес-залов будущей воздушной гавани «Платов» займутся москвичи. Столичные архитекторы планируют в помещениях «отразить красоту природы донского края». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре компании «Аэропорты регионов».

ar-management.ru Проект интерьера аэропорта «Платов»

Право изготовить дизайн залов повышенной комфортности принадлежит архитектурному бюро Nefa Architects и студии VOX Architects, которые прошли конкурсный отбор и зарекомендовали себя с хорошей стороны. Претендовали на разработку дизайна нового аэропорта более 20 компаний.

По задумке дизайнеров, которым отдано предпочтение, бизнес-залы внутрироссийских рейсов, которые смогут принять до 80 пассажиров, будут выполнены согласно концепции «Степь». Бизнес-лаунж международных рейсов, который пример до 60 человек, будет выглядеть, как предполагает проект «Солнце. Воздух. Берега».

Как говорят сами разработчики, вдохновлялись они донским краем: «контрастами южного рынка, выцветшими цветами городского порта, но самый яркий образ оказался у весенней донской степи». Оставить только приятные впечатления от пребывания в Ростовской области, по задумке автором, поможет потолок в виде лепестков.

Проект дизайна бизнес-лаунжа международного сектора вылетов предполагает, что ожидание вылета для пассажира пройдет незаметно. «Предложенная обстановка и зонирование позволяют путешественникам чувствовать себя изолированно или, напротив, собраться компанией. При этом потолок с акустическими элементами в виде «облаков» будет способствовать исключительному звуковому комфорту посетителей», — отмечено в сообщении.

Также залы будут оснащены барами-ресторанами, которые предложат пассажирам шведский стол.

Напомним, что новый международный аэропорт Ростовской области, который строится с нуля, может быть введен в эксплуатацию за полгода до проведения чемпионата мира по футболу — в декабре 2017 года. За этот период предполагается наладить авиасообщение, протестировать работу всей техники. За месяц до ввода в эксплуатацию воздушной гавани должны быть готовы транспортные артерии, которые соединят аэропорт с областным центром.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый камень в основание будущего аэропортового комплекса был заложен в ноябре 2014 года неподалеку от станицы Грушевской Аксайского района. Тогда воздушной гавани дали название «Южный». Но в середине февраля нынешнего года был объявлен конкурс на наименование крупнейшего транспортного авиаузла. Большинство жителей донского края отдали предпочтение имени прославленного донского атамана Матвея Платова.