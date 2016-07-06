Рио-де-Жанейро, Бразилия, 6 июля, 2016, 09:54 — ИА Регнум. Устойчивые к антибиотикам бактерии, способные вызвать менингит и легочные инфекции, обнаружены в бухте Рио-де-Жанейро, предназначенной для проведения олимпийских соревнований по парусному спорту, сообщают CNN и USA Today.

brasilalacarta.com Бухта Рио-де-Жанейро

По их сообщениям, глава бразильской лаборатории Рената Пикао считает, что «супербактерию» принесли сточные воды из местных госпиталей, перенаправленные в бухту. Она также заявила и о загрязнении воды, но отметила, что риски еще не оценены и говорить о смене места соревнований рано.

Кроме того, по сообщениям USA Today, яхтсмены жалуются на заметное загрязнение местных вод, нефтяную пленку на поверхности и большое количество мертвой рыбы.

На данный момент ни Международный олимпийский комитет, ни бразильские власти не настаивают на переносе места парусных соревнований.

Летние Олимпийские игры 2016 года пройдут в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа.