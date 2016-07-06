Киев, 6 июля, 2016, 09:50 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что он с помощью политического шантажа и устрашения добивался принятия законов в украинском парламенте, сообщает Foreign Policy.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поиски выхода

«Смотрите, как вам известно, политика — не самая лучшая на свете вещь. Во всяком случае, не самая чистая», — отмечает Яценюк. «Я всегда выступал против [парламента]. Я могу сказать, что это был политический шантаж и политическое устрашение для получения голосов. Однако дело было в том, чтобы получить результат. В конце концов, нам удалось принять все законодательные инициативы до последнего».

Издание напоминает, что на посту главы правительства Украины Яценюку удалось провести серию сложных реформ, таких как упрощение обременительного налогового законодательства, введение жестких мер экономии, для получения кредита от МВФ, реструктуризация долга страны для предотвращения потенциального долга. Благодаря готовности бывшего премьер-министра пачкать руки реформами он и получил поддержку от правительств западных стран, в частности США.

При этом он вызвал серьезные подозрения со стороны украинской общественности, а также среди соратников и противников в украинской политике. Тем не менее Арсений Яценюк признает, ничего менять не стал бы.

«Перед нами по-прежнему стоят громадные вызовы, но то, что мы сделали за последние два года, мы не могли сделать за два последних десятилетия», — заявил Яценюк. — С моей политической точки зрения, если бы вы спросили меня, изменил бы я что-нибудь, я бы ответил «Нет».

В интервью Foreign Policy Яценюк не стал затрагивать вопрос своего будущего в политике, подчеркнув, что избирателям решать, что ему делать дальше в политике. Аналитики тем не менее отмечают, что, несмотря на его низкие рейтинги, бывший глава правительства еще может вернуться на политическую арену.