Барнаул, 6 июля, 2016, 09:48 — ИА Регнум. В Алтайском крае принято решение об увеличении финансирования мероприятий, направленных на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения. В соответствии с госпрограммой «Обеспечение прав граждан и их безопасности» на 2015−2020 годы, 150 млн. рублей средств регионального бюджета будет направлено на развитие системы фото-видеофиксации. Соответствующее постановление подписано губернатором Александром Карлиным, — сообщает официальный сайт КГКУ «Алтайавтодор».

Системы фото-видеофиксации помогут улучшить дорожную безопасность в Барнауле и Бийске

Этих денег хватит на приобретение 34 комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения, которые будут установлены на аварийно-опасных участках дорог регионального и межмуниципального значения, а также на участках улично-дорожной сети Барнаула и Бийска, — поясняют дорожники.

«Развитие систем автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения позволит в значительной степени повысить эффективность реализации мероприятий государственной программы в части обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений на дорогах края, а также снизить число дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий», — отмечают в «Алтайавтодоре».

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам 2015 года количество дорожно-транспортных происшествий сократилось более чем на 13%, число погибших уменьшилось на 10,1%. Но на Алтае существует другая беда — состояние дорог. К примеру, региональная трасса К-24 (Троицкое — Целинное) зовется не иначе, как «дорога смерти» из-за огромных ям, которые оставляют тяжеловозы. В этом году ее пообещали отремонтировать.