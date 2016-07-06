Москва, 6 июля, 2016, 09:46 — ИА Регнум. Каждая пятая компания в России регламентирует время перекуров или запрещает их. При этом сотрудники стали реже тратить рабочее время на курение: большинство выходит покурить не более 4 раз за рабочий день, а среднее время пребывания в курилке — чуть меньше 4 минут. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru

killsmoke.ru Сигарета

Воздержаться от курения на работе удается только 15% страдающих от этой пагубной привычки. Среди тех, кто курит на службе, 21% выходит на перекур не более 1−2 раз в день, 38% — от 3 до 4 раз в день и 34% — более 5 раз в день. Женщины ходят курить реже мужчин. Старшее поколение покидает рабочее место ради сигареты чаще молодежи.

За 5 лет частота походов в курилку снизилась: в 2011 году более половины сотрудников, подверженных этой вредной привычке, признавались, что устраивают себе перекуры 5 раз за смену и чаще (51%).

Среднее время перекура (вне зависимости от частоты походов в курилку) не превышает 4 минут: 75% респондентов тратят на это менее 5 минут рабочего времени, 19% — от 5 до 10 минут и лишь 2% опрошенных задерживаются в курилке дольше.

Почти треть опрошенных (34%) утверждает, что перекуры для них — это продолжение рабочего процесса: они обсуждают в курилке производственные вопросы и ищут новые подходы к решению рабочих задач. 24% опрошенных предпочитают курить в тишине: 10% говорят «обо всем на свете». 7% курят в одиночестве. По 2% опрошенных в курилке обсуждают политику, противоположный пол, погоду, отпуска и выходные.

Женщины вдвое чаще мужчин курят в одиночестве, мужчины чаще признаются, что в курилке болтают обо всем на свете, обсуждают спорт и политику.

Опрос проведен 16—20 июня 2016 года в 297 населенных пунктах во всех федеральных округах России. Исследуемая совокупность: сотрудники, курящие на работе. Опрошены 1600 респондентов.