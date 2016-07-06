Тбилиси, 6 июля, 2016, 09:45 — ИА Регнум. Экспорт вина из Грузии в первой половине 2016 года составил 19,8 млн бутылок (емкостью 0,75 л). По информации Национального агентства вина Грузии, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, экспорт грузинского вина вырос на 44%. В суммарном выражении это составило $46,6 млн, что на 18% превышает показатель первой половины прошлого года. Экспорт вина Грузия осуществила в 40 стран мира.

Никола Пиросмани. Сбор винограда

Первое место по объему вывезенной продукции занимает Россия, куда было экспортировано 10 198 085 бутылок вина. За ней следует Украина (2 286 977 бутылок), а на третье место вышел Китай (1 884 665 бутылок), на четвертом — Казахстан (1 764 286 бутылок), на пятом — Польша (1 070 454 бутылок).

По темпам роста экспорта грузинского вина лидирует Китай (+148%), далее идут Белоруссия (+96%), Киргизия (+89%), Украина (+82%), Эстония (+64%), Россия (+56%), Германия (+55%), Великобритания (+43%), Польша (+34%).

Наибольшим спросом, судя по объемам экспорта, пользуется вино «Киндзмараули» (экспортировано 2 626 364 бутылок), второе место заняло вино «Мукузани» (1 006 732 бутылок), далее идут «Цинандали» (830 149 бутылок), «Ахашени» (426 899 бутылок), «Хванчкара» (132 033 бутылок).

За этот же период в 13 стран мира экспортировано 3 710 997 бутылок бренди (емкостью 0,5 л), что на 47% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В суммарном выражении это составило $8,5 млн, что на 20% выше показателя первой половины 2015 года.

В целом, доход от экспорта вина, бренди, чачи, виноматериалов, других спиртных напитков составил $78,8 млн, что на 35% выше показателя аналогичного периода прошлого года и на 31% превышает показатель первой половины 2012 года.