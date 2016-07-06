Ульяновск, 6 июля, 2016, 09:41 — ИА Регнум. На минувшей неделе исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Сергей Морозов подал заявление на участие в выборах губернатора. Сегодня он ответил представителям региональных СМИ на несколько наиболее актуальных накануне выборов вопросов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ulgov.ru Сергей Морозов

Говоря о предстоящей кампании, Сергей Морозов подчеркнул, что «история выборов в Ульяновске чистая, и мы должны её хранить такой»: «В этом году мы проведём стерильные выборы, чтобы любые претензии оппозиции, как системной, так и несистемной, были изначально неактуальны».

На вопрос о своих задачах и методах ведения предвыборной борьбы, Сергей Морозов ответил: «Не нужно заниматься рекламой, пытаться что-то приукрасить — люди видят реальные дела и дадут им свою оценку. Все знают, что мы смогли сделать, все знают, что сможем. Рисковать откатиться назад, потерять то, что создали, — это можно, все понимают это. Поэтому буду работать в плановом режиме. Он у меня много лет один и тот же: встречи с людьми, открытость и диалог».

Своим главным конкурентом исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области считает самого себя: «Многое хочу сделать, исправить, изменить, что бывает, распыляюсь и пытаюсь объять необъятное. Это идёт от сердца, и, конечно, неправильно с точки зрения выборов. Ну что же, объясню это людям. Мне намного легче вести диалог, чем тем, кто может только критиковать».