Красноярск, 6 июля, 2016, 09:39 — ИА Регнум. В Красноярске с рабочим визитом побывал глава МЧС России Владимир Пучков. Он провел выездное заседание рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Пожар в лесу

Как сообщил ИА REGNUM руководитель пресс-службы краевого управления МЧС Александр Ефимов, главной и единственной темой совещания с федеральными и краевыми структурами стали принимаемые меры по борьбе с лесными пожарами.

Пучков поручил организовать своевременное перемещение сил, задействованных на тушении природных пожаров, предложил усилить авиационную группировку в крае. Однако в краевом управлении МЧС затруднились ответить на вопрос, за счет чего предстоит усиливать авиацию, отметив, что, очевидно, предложение должно поступить от министра.

«Предложение об усилении поступило, но пока не конкретизировано. Очевидно, решение будет принято министром чуть позже», — сказал Ефимов.

Глава российского МЧС также высоко оценил проведенную в крае с начала года профилактическую и подготовительную работу, которая позволяет оперативно реагировать на изменяющуюся лесопожарную обстановку. «Сегодня обстановка с лесными пожарами в Красноярском крае улучшается, угрозы населенным пунктам нет, количество и площади пожаров сокращаются. Но впереди нам еще предстоит большая работа», — заявил министр.

Как пояснил Ефимов, ведущаяся профилактическая работа включает «беседы с населением, информирование через средства массовой информации о том, что введен противопожарный режим, что его нужно соблюдать». «Кроме этого, патрульные группы на территории края ведут наблюдение и если замечают какое-нибудь нарушение, то уже точечно на месте проводят беседы с людьми, которые нарушают режим», — отметил собеседник ИА REGNUM.

В ходе совещания председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко заявил, что в крае принимаются все необходимые меры для ликвидации лесных пожаров. «В последнюю неделю нам удалось выправить ситуацию, и на сегодняшний день в крае действуют всего семь пожаров. Всем службам поручено улучшить координацию работы, усилить работу патрульных групп. Такая практика даёт результаты, и почти в 90% случаев мы тушим появляющиеся очаги в первые же сутки», — подчеркнул Томенко.

Особый противопожарный режим на территории Красноярского края действует с 20 апреля.