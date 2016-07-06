Москва, 6 июля, 2016, 09:35 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы, бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBA Николай Валуев, комментируя скандальное поведение футболистов сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева, устроивших банкет в Монте-Карло с выносом дорогого шампанского под гимн России, заявил, что выходка футболистов показала их неуважение к болельщикам, сообщает «Спорт-Экспресс».

Kevin Cortopassi Ночной клуб

Валуев считает, что кутёж футболистов в Монте-Карло, который оказался в центре внимания СМИ, должен стать поводом к тому, чтобы решить, как нужно вести себя представителям российского спорта. Депутат напомнил, что сборная России на чемпионате Европы во Франции не показала блестящего результата: «Выступление было позорным».

«Они по меньшей мере проявили огромнейшее неуважение не только ко всем болельщикам сборной и любителям футбола в целом, но и к самим себе», — считает Валуев.

В частности, спортсмены совершенно не к месту пели в питейном заведении гимн России. «Я бы предпочёл, чтобы гимн страны все же звучал в другой обстановке, например на футбольном поле в финале Евро-2016», — сказал депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кокорин и Мамаев устроили попойку в ночном клубе Twiga (Монако) во время своего отпуска. Вечеринка оказалась в фокусе внимания СМИ, так как спортсмены провели её очень бурно: потратили на шампанское €250 тысяч, исполняли гимн России и зажигали бенгальские огни.

Владелец ночного клуба Twiga Флавио Бриаторе в своём Instagram пояснил, что вечеринку начали не Кокорин и Мамаев. «Эти два парня, Кокорин и Мамаев, пришли на обед в клуб, после чего остались покурить кальян. В это время в Twiga проходила частная вечеринка, организованная некоторыми россиянами», — написал он.

Шампанское послали спортсменам те российские граждане, которые организовали вечеринку. Их примеру последовали и другие участники праздника. «Самое смешное, эти парни даже не пили», — написал он.