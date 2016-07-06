Новосибирск, 6 июля, 2016, 09:42 — ИА Регнум. За сутки число затопленных дач в Новосибирске выросло с десяти до 77. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области, по состоянию на 9 часов утра 6 июля уровень воды в реке находился на отметке 386 см.

ГУ МЧС России по Новосибирской области За сутки число затопленных дач в Новосибирске выросло с десяти до 77

«Вода зашла на 77 дачных участков в садовых обществах «Геолог» и «Строймашевец» Первомайского района Новосибирска. Но в целом гидрологическая обстановка в городе Новосибирске стабильная. За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными гидрологическими явлениями, не произошло», — уточнили в ведомстве.

Сейчас новосибирский гидроузел работает в штатном режиме. Холостые сбросы воды через плотину ГЭС проводятся в объеме 4735 кубических метров в секунду. Увеличение объемов сбросов в течение сегодняшнего дня не планируется.

Но новосибирское управление МЧС и аварийно-спасательные подразделения города работают в режиме повышенной готовности к реагированию на возможные ЧС и происшествия.

Сегодня в течение дня будет продолжен мониторинг складывающейся гидрологической обстановки, оповещение и информирование населения, а также патрулирование подтопленных садоводческих участков для сохранения общественного порядка и избежания мародерства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, таяние ледников в горах Алтая и ливневые дожди, которые продолжают идти в Новосибирской области, наполнили чашу Новосибирского водохранилища до максимальных отметок. 5 июля межведомственной рабочей группой по контролю за работой Новосибирского водохранилища было принято решение об увеличении сбросов воды в реку Обь. По состоянию на 8 часов утра 5 июля по Новосибирскому гидропосту он составлял 369 см. Были затоплены десять дачных участков в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Геолог» Первомайского района.