Москва, 6 июля, 2016, 09:19 — ИА Регнум.

Сегодня США и НАТО занимаются серьёзной подготовкой к активным боевым действиям. Самое печальное, по мнению первого заместителя председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франца Клинцевича, заключается в том, что катализатором в этом процессе может выступить фитилёк, зажжённый Украиной, нашими братьями, в 2014 году. Такую позицию спикер озвучил в прямом эфире телеканала «Россия 1» в рамках передачи «Вести.doc».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ветры

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«Украина не определяет политику НАТО, она на самом деле вообще ничего не определяет. Да, Украина — младший партнёр НАТО, и она в этой ситуации очень выгодна. Украина уже давно стала фитилём в бомбе, которую в НАТО подготовили, прежде всего, против России, и этот фитиль загорелся в 2014 году. Только Минские соглашения погасят этот фитиль. И никогда НАТО не позволит это сделать. Сегодня то, что происходит вокруг Украины и внутри Украины, зажигали и делали не для того, чтобы какие-то Минские соглашения взяли и это погасили», — уверен Франц Клинцевич.

Вместе с тем член Совфеда РФ вернулся к теме поставки летального оружия на Украину. В июне украинская сторона заявила, что рассчитывает в этом плане на поддержку НАТО. Однако, по мнению, Клинцевича, летальное оружие уже давно на Украину поступило: его нужно легализировать, а такую форму пока найти не могут.

«Когда в день делается по 800 выстрелов, те артиллерийские командиры, которые проводят тренировку, они дают возможность одной, второй, третьей батарее провести выстрел, он деморализует население, происходит тренировка, идёт пристрелка, и всё это готовится к большой широкомасштабной акции», — прокомментировал эксперт.

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«Когда говорят о сдерживании России — это равнозначно тому, когда какой-то крепкий мужик лежит на пляже, загорает, а к нему подходят и говорят: «Ты смотри, подойдёшь к нашему бару, ну ты получишь, ты только посмей». Он поворачивается и отвечает: «Да я не собираюсь ничего делать, чего вы ко мне пристали?» Так сегодня происходит и с НАТО, — обозначил политический деятель. — Финляндия и Швеция, которые сегодня получают колоссальное давление со стороны НАТО, как и другие страны, это продуманная, абсолютно спланированная акция, и она направлена против нас».

Франц Клинцевич отметил, что установка современных комплексов, прежде всего МК-41, с двойным назначением, современным томагавком, а также нахождение этих комплексов вдоль российских границ, представляет для нас серьёзную опасность.

«Натовцы и американцы сегодня занимаются серьёзной подготовкой к активным боевым действиям. И самое печальное, что в этом процессе может выступить катализатором фитилёк, который зажгла в 2014 году Украина, наши братья», — заключил спикер.

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Как сообщало ИА REGNUM, Североатлантический альянс продолжит оказывать поддержку Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в начале заседания Комиссии Украина — НАТО на уровне министров обороны в Брюсселе. При этом он добавил, что в НАТО положительно оценивают прогресс оборонной реформы на Украине.