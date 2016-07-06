Лондон, 6 июля, 2016, 09:28 — ИА Регнум. Полузащитник сборной Бельгии и петербургского «Зенита» Аксель Витсель готовится перейти в «Челси», сообщает The Sun.

sport.r Аксель Витсель

По информации издания, лондонский футбольный клуб уже согласовал условия личного контракта с агентами игрока и теперь осталось достичь договоренности с «Зенитом» о стоимости трансфера.

До этого времени, проявившему себя на чемпионате Европы спортсмену поступали предложения от «Наполи», «Эвертона», «Челси», «Тоттенхэма», «Стоук Сити» и «Милана».

В СМИ даже появлялись сообщения, что руководство «Эвертона» согласно было сделать Витселя самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.

В итоге Аксель Витсель предпочел «Челси». Условия его контракта не разглашаются, хотя известно, что «Эвертон» предлагал футболисту зарплату размером £100 тыс. в неделю