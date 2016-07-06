Пекин, 6 июля, 2016, 09:18 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Греции Алексис Ципрас провели рабочую встречу в Пекине 5 июля.

grekomania.ru Порт Пирей

Главной темой двусторонних переговоров стал проект развития порта Пирей, который в близжайшем будущем станет ключевым объектом транспортной инфраструктуры Нового шелкового пути, пишет «Синьхуа».

Планируется, что порт станет крупнейшим перевалочным пунктом для контейнеров в Средиземном море, а также откроет новые перспективы для сотрудничества между двумя странами. Алексис Ципрас подтвердил готовность Греции интегрировать национальную стратегию развития с проектом Нового шелкового пути и стать связующим звеном между Западом и Востоком.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в начале года крупнейший контейнерный оператор КНР China Ocean Shipping Company (COSCO) сообщил о намерениях приобрести 67% акций морского порта Пирей в Греции. Стоимость сделки составила 368,5 млн евро.