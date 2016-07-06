Москва, 6 июля, 2016, 09:15 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ распределении субсидий на поддержку региональных программ в области растениеводства. Средства получат 18 субъектов Федерации, сообщается на сайте правительства РФ.

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Субсидии в объёме 2 млрд 574,8 млн рублей предоставляются на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства в области растениеводства, в том числе на реализацию соответствующих мер в рамках региональных программ развития сельского хозяйства Республики Крым и Севастополя — 1 млрд 700 млн рублей и 288 млн рублей соответственно.

Средства предоставляются в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 гг.