Лондон, 6 июля, 2016, 09:14 — ИА Регнум. Курс фунта стерлингов в ходе торгов продолжает снижаться к доллару, обновляя 30-летние минимумы, свидетельствуют данные бирж.

newslocker.com Курс фунта стерлингов к доллару

По состоянию на 8:35 британская валюта опустилась с 1,3023 доллара США за фунт до 1,2908 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) вырос на 0,11%, до 96,31 пункта.

Снижение началось 5 июля и усилилось после выступления главы Банка Англии Марка Карни. Он заявил, что риски, связанные с прошедшим в Великобритании референдумом о членстве в ЕС, на котором большинство проголосовало за выход из союза, считались и до его итогов самыми серьезными внутренними краткосрочными рисками для финансовой стабильности страны.

При этом растет курс японской иены. По мнению инвесторов, это демонстрирует спрос на рынке на безопасные активы.