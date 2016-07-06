Москва, 6 июля, 2016, 09:13 — ИА Регнум. Дело в отношении ООО «Парк-отель «Сямозеро» и ООО «Карелия-Опен» по подозрению в картельном сговоре возбуждено Управлением Федеральной антимонопольной службы по Москве. В ходе антимонопольного расследования выяснилось, что между этими организациями были заключены антиконкурентные соглашения, сообщили в пресс-службе ФАС.

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Отмечается, что уголовное дело возбуждено по признакам нарушения статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции» (картель). Расследовалось участие упомянутых фирм в торгах на право заключения контрактов по организации оздоровительного отдыха детей. Выяснилось, что фирмы «Карелия-Опен» и «Парк-отель «Сямозеро» вступили в сговор при участии в пяти аукционах на сумму более 82 млн рублей.

Статс-секретарь ФАС России Андрей Цариковский заявил, что это не первый случай картельных сговоров на торгах. Картели на торгах являются несомненным злом.

«В погоне за сверхприбылью легко преступить грань закона, но последствия такого правового нигилизма могут быть весьма трагичными», — сказал он.

Напомним, что гибель детей на карельском озере произошла 18 июня 2016 года. Погибли от переохлаждения и утонули 14 детей 12−13 лет.