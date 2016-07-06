Москва, 6 июля, 2016, 09:12 — ИА Регнум. Июльский саммит НАТО в Варшаве станет разделом от прежней политики Североатлантического Альянса, когда речь шла о партнёрстве с Россией. Сегодня они упёрлись в российские границы и не могут двигаться дальше, поэтому на саммите будут провозглашены новые цели и задачи. Такое мнение в рамках передачи «Вести.doc» на телеканале Россия 1 высказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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«От политики «партнёрства», мы знаем цену этому «партнёрству», они переходят к новой стратегии, которая будет называться сдерживание и одновременно устрашение России. Для того, чтобы эта политика сдерживания и устрашения стала реальностью, на варшавском саммите будут приняты натовцами решения, связанные с размещением новой военной инфраструктуры на территории стран Балтии, Литвы, Эстонии, а также Польши. Это новые военные аэродромы, новые военные базы, новые склады с вооружением и военной техникой, предназначенные для быстрого мобилизационного развёртывания войск», — считает эксперт.

В качестве первой шахматной фигуры — в виде пешки — там, по мнению Игоря Коротченко, будет четыре батальона НАТО. Под них будет создана инфраструктура, которая за 24 часа позволит перебросить целый ряд дивизий: они приедут уже не в чистое поле, а на оборудованную инфраструктуру.

«На аэродромы, которые там НАТО развернёт, в любой момент за 24 часа могут быть переброшены новые части ВВС стран-членов Альянса. Вслед за ними американское тактическое ядерное оружие с Центральной Европы, переброшенные к нашим границам и, наконец, новые ударные ракетные системы. То есть средства для первого, быстрого, мгновенного удара. Вот что мы получим в результате варшавского саммита. Это новый мир. Мир, который называется устами НАТО, сдерживание и устрашение России, то есть подготовка к войне. Будет ли эта война или нет, мы не знаем. Но потенциал для первого удара НАТО создаёт непосредственно у российских границ», — обозначил спикер.

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Как сообщало ИА REGNUM, Европейское командование американских вооруженных сил (EUCOM) считает своей приоритетной задачей сдерживание агрессии со стороны России. Об этом говорится в обновленной военной стратегии США в Европе. В тексте документа, подписанного главнокомандующим силами НАТО в Европе генералом Филиппом Бридлавом, говорится, что РФ бросает «серьёзный вызов нашим союзникам и партнёрам в различных регионах, это глобальная проблема, которая требует глобальной реакции».