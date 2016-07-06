Калининград, 6 июля, 2016, 09:06 — ИА Регнум. В Калининградской области произошёл пожар на борту голландского танкера «Venezia D». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, судно стоит в портовом городе Светлый на заправке рафинированными маслами.

marinetraffic.com Голландский танкер «Venezia D»

Пожар в машинном отделении был зафиксирован сегодня ночью, 6 июля. В три часа ночи возгорание на площади ста квадратных метров было полностью ликвидировано.

Пожар тушили 14 единиц техники и 43 спасателя. Жертв и пострадавших нет.

ИА REGNUM уточняет, что танкер «Venezia D» водоизмещением 10 тыс. тонн приписан к Роттердаму.

Напомним, в 2005 году в порту Светлого горел транспортный рефрижератор «Saini Jane», принадлежащий государству Белиз. Причиной пожара стали сварочные работы на борту судна.