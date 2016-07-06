Москва, 6 июля, 2016, 09:04 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ распределены субсидии на поддержку региональных программ в области животноводства. Средства выделены 19 субъектам Федерации, сообщается на сайте правительства РФ

Алексей Степанов. Коровы на водопое. 1908

Субсидии в объёме 1 млрд 525,2 млн рублей предоставляются на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства в области животноводства, в том числе на реализацию соответствующих мер в рамках региональных программ развития сельского хозяйства Республики Крым и Севастополя — 1100 млн рублей и 12 млн рублей соответственно.

Средства предоставляются в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 годы.