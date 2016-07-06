Париж, 6 июля, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Страны, поддержавшие введение санкций против России, недополучили с декабря 2013 года по июнь 2015-го прибыль от экспорта в $60,2 млрд, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на французский исследовательский центр по мировой экономике (Centre d`Etudes Prospectives et d'Informations Internationales, CEPII).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Варево

По данным экспертов, на страны ЕС пришлось 77% потерь, основная их часть — это потери от экспорта товаров, на которые не распространяется российское эмбарго. На первом месте по объему недополученной выгоды стоит Германии, в денежном выражении Берлин терял по $830 млн в месяц.

На втором месте — Украина, ее убыток составил $450 млн. По $200 млн в месяц теряли Польша, Нидерланды, Франция и Япония.

Напомним, в 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.

Всего в санкционные списки попали 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.

Россия 7 августа 2014 года ввела пакет ответных мер на санкции Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Так называемые контрсанкции представляли собой запрет на импорт в РФ из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции.

2 июля 2016 года вступило в силу решение Европейского союза о продлении антироссийских санкций, нацеленных на отдельные сектора экономики, на шесть месяцев — до 31 января 2017 года».