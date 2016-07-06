Оттава, 6 июля, 2016, 08:55 — ИА Регнум. Бывший охотник на медведей и боксер Рик Нельсон сумел отбиться от 130-килограммовой медведицы после неожиданной встречи в канадской провинции Онтарио. Как передает ВВС, инцидент произошел в канадском лесу, когда 61-летний мужчина выгуливал собаку.

pixabay Медведица

«Рик Нельсон выгуливал собаку, когда увидел маленького медвежонка, — говорится в сообщении. — От неожиданной встречи с людьми животное испугалось и издало крик, на который прибежала медведица».

Будучи боксером и зная о слабых местах медведя, мужчина смог отделаться царапинами после встречи с хищницей.

«Мне нужно было нанести идеальный удар, — сказал бывший охотник. — Я решил бить снизу и попал прямо в морду».

Напуганный, медвежонок кинулся в кусты, а медведица не стала отвечать на атаку мужчины и последовала за ним.