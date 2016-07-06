Москва, 6 июля, 2016, 08:52 — ИА Регнум. Торги по Brent 5 июля завершились в минусе. Баррель подешевел на 3,75%, до $48,19. Снижение цен на нефть было вызвано обрушением британского фунта на рынке форекс, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Трейдеры закрывали длинные позиции на опасениях, что Brexit негативно повлияет на экономики других стран, что снизит спрос на рынке нефти. Они сконцентрировались на внешнем негативе, поэтому переломить его будет сегодня непросто», — отметил Антонов.

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«Сегодня, 6 июля, в Азии Brent подешевела на 1,21%, до $47,61. Осталось пройти $46,60 и чаша весов склонится на сторону продавцов. Если в Европе ослабление фунта прекратится, есть вероятность, восстановления цен на нефть выше $48 долларов. Если этого не произойдёт и день закроется ниже отметки $48, то нужно готовиться к коррекции до зоны $43,00−43,30, — предположил эксперт. — Но нефтяной рынок может получить поддержку от отчёта по запасам нефти от Американского института нефти».

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Как сообщает ИА REGNUM, 6 июля мировые цены на нефть умеренно снижаются после сильного падения накануне, поскольку на рынке сохраняются опасения, что решение Великобритании выйти из ЕС (Brexit) приведет к снижению спроса на «черное золото». По состоянию на 07:46 мск стоимость нефти марки Brent опускалась на 0,33%, до $47,80 за баррель, нефть марки WTI — на 0,47%, до $46,38.