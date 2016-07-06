Москва, 6 июля, 2016, 08:59 — ИА Регнум. На Пушкинской площади Москвы начались работы по восстановлению исторического облика памятника великому русскому поэту. Ожидается, что реставрация памятника Пушкину продлится до конца текущего года, сообщает официальный портал мэрии Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Памятник Пушкину в Москве

По словам главного археолога столицы, заместителя руководителя департамента культурного наследия Леонида Кондрашева, в настоящее время внешний вид монумента далек от первоначального проекта автора, архитектора Александра Опекушина.

Кроме того, специалистов беспокоит весьма не идеальное состояние памятника. Если в ходе реставрации не возникнет каких-либо неожиданных трудностей, работы будут завершены в течение 2016 года, пояснил Кондрашев.

В соответствии с планом работ от загрязнений почистят гранитные части памятника, переложат ступени, с бронзового монумента частично уберут патину. На место вернут цепи, выполненные в соответствии с замыслом автора. Их копии неоднократно делали после краж и актов вандализма.