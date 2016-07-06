Ростов-на-Дону, 6 июля, 2016, 08:46 — ИА Регнум.

Игрокам футбольного клуба «Ростов» на втором предсезонном сборе, который проходит в эти дни в австрийском Бад-Целле, вновь предстоит встретиться с серьезными соперниками. Первая футбольная баталия состоится вечером 6 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе жёлто-синих.

vk.com/fcrostov Футбольные мячи

Сегодня подопечным Курбана Бердыева предстоит сыграть с чемпионом Словакии минувшего сезона ФК «Тренчин». Стоит отметить, что оппонент весьма серьезный, так как этому коллективу не было равных в национальном чемпионате два сезона подряд, ему принадлежит и Кубок Словакии.

В последствии у донской команды достаточно плотный график игр. Контрольные матчи продолжатся 10 июля. В этот день жёлто-синие встретятся с игроками австрийского клуба «Адмира Ваккер», занявший в сезоне 2015/16 четвертую позицию в чемпионате Австрии.

Третьим соперником на втором предсезонном сборе станет чешский «Слован», с которым ростовчане поборются 14 июля. Коллектив трижды выигрывал чемпионат Чехии, а прошлый сезон футбольный клуб из Либерца завершил на третьей строчке в турнирной таблице.

Ещё одна игра состоится 18 июля, но соперник пока неизвестен.

Напомним, что второй учебно-тренировочный сбор для дружины Курбана Бердыева начался в понедельник. На первом летнем сборе, который состоялся также в Австрии, жёлто-синие провели два контрольных матча. Оба противостояния окончились с ничейным счетом. Встречались ростовчане с командой из Венгрии «Уйпештом» (2:2) и с коллективом из Чехии «Славией» (3:3).

Как ранее сообщало ИА REGNUM , футболисты «Ростова» продолжают тренировочный процесс под руководством Курбана Бердыева, с которым подписан контракт на два года.

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